حقيقة وفاة الفنان العراقي ماجد المهندس

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في بيان لها عدم تمكن الفنان العراقي ماجد المهندس من إحياء حفله بمهرجان ربيع الثقافة في البحرين، لظروف طارئة وخارجة عن إرادته على أن يتم الإعلان عن موعد جديد للحفل.

وانتشرت على مواقع التواصل العديد من الأخبار خلال الفترة الأخيرة، خبر حول وفاة الفنان العراقي ماجد المهندس إثر حادث سير مروع تعرّض له في السعودية، وتناقلت العديد من المواقع الخليجية تلك الأخبار، ولم تؤكدها أو تنفيها بشكل قاطع من الفنان نفسه أو أحد أقاربه.

وقالت مصادر إعلامية إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مطالبة بعدم تناقلها والمساهمة في نشر الشائعات، ومؤكدة أن ماجد المهندس يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.

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