رامي إمام ينفي توقف تصوير مسلسل " فالنتينو"

نفي رامي إمام مخرج ومنتج مسلسل " فالنتينو " ما نشرته بعض الصحف والمواقع من أخبار كاذبة عن توقف إنتاج مسلسل " فالنتينو " بسبب أزمة صحية للنجم الكبير عادل إمام وأكد أن الزعيم بصحة جيدة وانه تم تصوير أكثر من ٤٠ % من أحداث المسلسل في وقت قياسي.

وقال رامي إمام إن توقف إنتاج المسلسل لا يرجع لأسباب مرضية كما أشاع البعض وإنما لأسباب أخري لن اكشف عنها في الوقت الحالي ,وتساءل رامي من يقف وراء نشر اخبار سلبية عن المسلسل.

وانتقد رامي امام بشدة المواقع التي تتعرض لصحة النجم الكبير عادل امام قائلا إن التعرض لصحة عادل إمام خط احمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه ومن غير اللائق تناول ذلك في الصحف بهدف تعطيل والشوشرة علي العمل وإطلاق شائعات كاذبة.

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