القاهرة - محمد عمار حرص عدد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على حضور فعاليات ختام مهرجان شرم الشيخ للأفلام الأسيوية وكان من بين الحضور مادلين طبر والفنانة إنتصار والمخرج أحمد صقر والممثل محسن منصور. والجدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ أنطلق في دورته الثالثة وسط حضور فني كبير وهو المهرجان الذي يحتفل بأفلام قارة أسيا وعرض الجديد منها وقد قال رئيس المهرجان المخرج مجدي أحمد علي أن المهرجان سيشهد جديدا كل عام مشيرا أن المهرجان بدأ قوي وسيستمر على مثل هذه القوة. قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن يحضرون ختام مهرجان شرم الشيخ للأفلام الأسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.