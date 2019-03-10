شكرا لقرائتكم خبر عن جيل بيسلم جيل.. دراما رمضان للشباب فقط وعادل إمام الاستثناء الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جيل بيسلم جيل".. تنطبق هذه المقولة على الدراما التليفزيونية حالياً بعدما شهدت العديد من التطورات خلال السنوات القليلة الماضية وصعود نجم فنانين وخفوت آخرين ولكن فى النهاية هذا هو التطور الطبيعى للسوق وليس جديد عليه، لتصبح الدراما للشباب فقط، أو على الأقل خلال شهر رمضان المقبل والذى يشهد غياب تام للنجوم الكبار الذين اعتاد الجمهور على رؤيتهم فى دراما رمضان كل عام.

ويغيب عدد من النجوم والنجمات المعتاد تواجدهم فى دراما رمضان كل عام بمسلسلات من بطولتهم، ولعل أبرزهم يسرا وإلهام شاهين وليلى علوى وغادة عبد الرازق وأيضاً يحيى الفخرانى وخالد الصاوى إضافة إلى النجوم الذين يظهرون على فترات متقطعة مثل ميرفت أمين وسميرة أحمد لا يتواجدون كذلك، إلا أن الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هذا العام هو الزعيم عادل إمام الذى يحافظ على تواجده ويقدم مسلسل جديد فى رمضان المقبل بعنوان "فلانتينو".

ويسيطر النجوم الشباب سواء الرجال أو السيدات على بطولة مسلسلات رمضان المقبل، فيقدم أمير كرارة مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، محمد رمضان ينافس مسلسل بعنوان "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وأحمد فهمى بمسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج أحمد الجندى، ومحمد امام يظهر بمسلسل "هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، و"هانى سلامة" يخوض السباق بمسلسل "قمر هادى" تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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وتضم قائمة نجوم رمضان المقبل، مصطفى شعبان الذى يقدم مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وياسر جلال بمسلسل "لمس أكتاف" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وحمادة هلال بمسلسل "ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد كبير، ومحمد رجب يظهرو بمسلسل "علامة استفهام" تأليف اسلام حافظ وإخرج سميح النقاش، ومصطفى خاطر يقدم مسلسل "طلقة حظ" تأليف ايهاب بلييل وإخراج أحمد خالد أمين.

ومن النجمات، تتواجد مى عز الدين فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج أكرم فريد، وياسمين عبد العزيز بمسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على، وياسمين صبرى الذى تقدم البطولة للمرة الأولى عبر مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج، ودنيا سمير غانم الذى تظهر بمسلسل "من أول نظرة" تأليف أيمن وتار وشريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

هذا بالاضافة إلى تواجد عدد آخر من النجوم فى الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسلات من بطولتهم، وهم أحمد السقا، وعلى ربيع، ومحمد ممدوح مع أمينة خليل، وغادة عادل، وايمى سمير غانم.