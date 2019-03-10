شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للمسرح والموسيقي يكرم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط كوكبة من رواد الثقافة والفن والمجتمع يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق احتفالية كبرى لتكريم وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان القدير إسماعيل مختار ومدير عام مسرح الطليعة الفنان شادي سرور لدعمهم ورعايتهم العرض المسرحي المصرى الحائز على الجائزة الأولى لمهرجان المسرح العربى جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى لعام 2018 بالمسرح القومى فى السابعة مساء غدا الاثنين.

ومن ضمن الحضورالدكتور أشرف ذكى رئيس أكاديمية الفنون وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب والدكتورة هدى وصفى مع الفنانات القديرات مديحة حمدي وسميرة عبد العزيز وآمال رمزي والفنان القدير رشوان توفيق والقديرة مشيرة إسماعيل والفنانة عفاف رشاد والفنانين ماهر سليم وأحمد سلامة والدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون وآخرين.

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كما سيتم إهداء درع التفوق لأسرة العرض المسرحى"الطوق والأسورة": اسم الراحل يحيى الطاهر عبد الله والكاتب المسرحي الدكتور سامح مهران والمخرج المسرحي الفنان القدير ناصر عبد المنعم وتقديم شهادات تقدير لجميع المشاركين بعرض"الطوق والأسورة".

ويتضمن برنامج الحفل معرض صور للقيادات التي قدمت الدعم بكافة أشكاله للعرض المسرحي "الطوق والأسورة"لحصد الجائزة لأول مرة ولقطات من العرض المسرحى مع عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح يستعرض رواية الراحل يحيى الطاهر عبد الله والسيرة الذاتية للقائمين على"الطوق والأسورة" ويعقبه فقرة موسيقية (دويتو فلوت وهارب) تقدمها رانيا عمر وسامية سليمان بمصاحبة الفرقة الموسيقية وعزف مجموعة من كلاسيكيات الموسيقى العربية منها"نسم علينا الهوى،أديش كان في ناس،سهر الليالي"لفيروز،"موسيقى عزيزة" لعبد الوهاب،"أهواك"لعبدالحليم،"عم أحمد"لعمر خيرت،"مابحبش حد إلا انت"لمحمد سلطان،"كلمة حلوة"لداليدا،وموسيقى لونجا رياض ويختتم الحفل بإهداء السادة الحضور كتيب يتناول العمل المسرحي وكافة القائمين عليه.