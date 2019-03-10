شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه "القمر".. 260 مليون مشاهدة حققها محمد رمضان بأغانيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد رمضان من تصوير أغنية جديدة بعنوان "القمر" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ليستمر رمضان فى تجربته مع الغناء بعد 3 تجارب ناجحة حصد من خلالها ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب آخرها كليب "مافيا".
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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) onMar 8, 2019 at 4:55am PST
واستطاع محمد رمضان أن ينافس نجوم الغناء بقوة بعدما طرح 4 أغانى خلال الأشهر القليلة الماضية، لاسيما وأن هذه الأغانى حققت مشاهدات مرتفعة للغاية يعجز المطربين عن الوصول إليها، ووصل اجمالى ما حصدته أغانيه على يويتوب إلى ما يقرب من 260 مليون مشاهده مقسمة على 4 أغانى فقط، وذلك قبل طرحه أغنيته الجديدة "القمر".
أغنية مافيا 81 مليون مشاهدة
أغنية نمبر وان 88 مليون مشاهدة
أغنية الملك 76 مليون مشاهدة
أغنية جيشنا صعب.. 12 مليون مشاهدة
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