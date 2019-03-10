تعرف على الرياضة المفضلة لـ ناهد السباعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمارس الفنانة ناهد السباعى رياضة جديدة يمارسها القليل من المشاهير تحمل اسم artistic dance أو "الرقص على العمود" . ناهد حريصة على ممارسة هذه الرياضة بشكل دائم فى أحد الأماكن المتخصصة فى تعليمها بمنطقة 6 اكتوبر والتى تساعدها على زيادة مرونة عضلات الجسم وعادة ماتنشر فيديوهات وصور لها أثناء ممارستها فى إحدى صالات الجيم .





ناهد السباعى يعرض لها حاليا فيلم "جريمة الايموبيليا" والتى تعد واحدة من أشهر العمارات السكنية فى مصر، حيث ‏تعتبر‏ ‏الأضخم‏ ‏فى‏ ‏القاهرة‏ ‏الكبرى، وصممها المهندسان المعماريان ماكس اذرعى وجاستون روسى، كما أنها بنيت سنة 1940 عند نقطة التقاء شارعى شريف وقصر النيل، وكانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وهى ضمن ممتلكات المليونير المصرى القديم أحمد باشا عبود أغنى أغنياء مصر فى ذلك الوقت، ومن أشهر سكانها أيضاً نجيب الريحانى ومحمد فوزى وأنور وجدى وليلى مراد ومحمود المليجى ومحمد عبد الوهاب وماجدة الصباحى وفكرى أباظة ومكتب عبد الحليم حافظ ومكتب أم كلثوم ومكتب‏‏ أفلام‏ ‏ماجدة والفنانة كاميليا والملحن كمال الطويل والمخرج محمود ذو الفقار والمخرج الكبير هنرى بركات وأسمهان وآسيا داغر وتوفيق الحكيم. الفيلم يشارك فيه بجانب ناهد السباعى طارق عبد العزيز وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون وآخرون ومن إخراج خالد الحجر.

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