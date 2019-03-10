تعرف على الرياضة المفضلة لـ ناهد السباعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمارس الفنانة ناهد السباعى رياضة جديدة يمارسها القليل من المشاهير تحمل اسم artistic dance أو "الرقص على العمود" .
ناهد حريصة على ممارسة هذه الرياضة بشكل دائم فى أحد الأماكن المتخصصة فى تعليمها بمنطقة 6 اكتوبر والتى تساعدها على زيادة مرونة عضلات الجسم وعادة ماتنشر فيديوهات وصور لها أثناء ممارستها فى إحدى صالات الجيم .
الفيلم يشارك فيه بجانب ناهد السباعى طارق عبد العزيز وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون وآخرون ومن إخراج خالد الحجر.
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