درة تشارك فى الدراما التونسية بمسلسل "المايسترو" مع المخرج الأسعد الوسلاتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة درة فى الدراما التونسية هذا العام من خلال مسلسل "المايسترو" مع المخرج التونسى الأسعد الوسلاتى الذى يخوض تجربة فنية جديدة مع التليفزيون التونسى الرسمي وقناة الوطنية الأولى.
العمل يشارك الأسعد الوسلاتي فكرته الفنان رياض الفهري ويجمع الدراما بالموسيقى عن سيناريو وحوار عماد الدين الحكيم في رابع تعاون له مع الأسعد الوسلاتي ومن المنتظر أن يجمع عمل خامس هذا الثنائي وسيكون مسلسلا تاريخيا عن تونس في فترة الحرب العالمية الثانية.
أما عن أحداث "المايسترو" فتدور حول مشاكل الأطفال الأحداث حيث يصور الأسعد الوسلاتي مآسي وأحلام هؤلاء اليافعين، الذين خذلتهم الحياة، العائلة والوطن وذلك على وقع موسيقى رياض الفهري.
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