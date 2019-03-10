شكرا لقرائتكم خبر عن شبه كبير يجمع زوج يسرا ومحمود حميدة.. وهذه قصة زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ظهوره القليل، كشفت بعض الصور التشابه الكبير الذى يجمع المهندس خالد سليم زوج الفنانة الكبيرة يسرا – التى تحتفل بعيد ميلادها اليوم- والفنان القدير محمود حميدة، وهذا ما قصته يسرا خلال ختام مهرجان جمعية الفيلم، فبراير الماضى، وقالت : "الناس بتجرى فى الشارع وراء جوزى فاكرينه محمود حميدة خاصة بعد فيلم حرب الفراولة".

وروت النجمة يسرا أنها تعرضت لموقف محرج بصحبة زوجها خالد سليم، إذ عانقت إحدى الفتيات زوجها بعد أن ظنته محمود حميدة، نظرا لوجه التشابه الكبير بينهما.

Advertisements



زوج يسرا



محمود حميدة

وكشفت يسرا فى لقاء تليفزيونى، تفاصيل زواجها من المهندس خالد سليم، مشيرة إلى أنهما تعرفا على بعضهما وعمرهما 7 سنوات عندما التقيا فى مصر الجديدة، إذ كان منزلها خلف قصر البارون، لافتة إلى أن صديقة لهما هى سبب تعارفهما.

وأضافت أن سليم سأل عنها وعلم بأنها تركت المنطقة التى تسكن فيها وانتقلت إلى مدرسة أخرى، ولم يلتقيا فترة كبيرة، حتى دخلت عالم الفن، مشيرة إلى أن خالد سليم عاش فى ألمانيا 12 سنة وعاد عام 1996، وكان اللقاء بينهما فى فرح ابنة خالته وبدأت ساعتها قصة الحب.