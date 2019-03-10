عمرو عرفة يهنئ كامل الوزير بعد تكليفه بوزارة النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأ المخرج عمرو عرفة، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، الفريق كامل الوزير، بعد تكليفه بتولي منصب وزارة النقل. وعلق: "يارب تبقى آخر الأحزان وتتحل مشاكل النقل على إيدك، كامل الوزير أنت أهل لها". وكلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير بتولي منصب وزارة النقل خلفا لهشام عرفات بعد استقالته من منصبه على خلفية حادث قطار محطة مصر.

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