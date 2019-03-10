وفاة الزعيم وتوقف اللعبة.. شائعات واجهت نجوم دراما رمضان 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

واجه صناع دراما رمضان 2019، عددا من الشائعات التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة.

واعتاد صناع الدراما على هذه الشائعات التي تظهر كل فترة وأخرى، ما بين شائعات وفاة بطل من أبطال العمل، أو خروجه من السباق الدرامي.

ومن أبرز هذه الشائعات:

مرض الزعيم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة مرض النجم الكبير عادل إمام، وهي الشائعة التي كذبها منتج مسلسله الجديد "فلانتينو" في تصريح لمصراوي، وأكد المنتج هشام تحسين أن العمل يتم على قدم وساق، وأن الزعيم بحالة جيدة.

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وفاة صلاح عبدالله

واجه الفنان الكبير صلاح عبدالله شائعة وفاته التي انتشرت منذ أيام، بصورة سيلفي من داخل سيارته، التقطها بصحبة الفنان الكبير عزت العلايلي، ويشارك الفنان الكبير في دراما رمضان بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هذا إلى جانب مشاركته في مسلسل "قيد عائلي".

خروج اللعبة

مسلسل "اللعبة" بطولة الثنائي شيكو وهشام ماجد، وقد واجه المسلسل شائعة خروجه من السباق الرمضاني، إلا إن بطل العمل شيكو نفى هذه الشائعة مع استكمال تصوير المسلسل لعرضه في رمضان.

وقف تصوير "قابيل"

نفت الفنانة أمينة خليل في بيان لها خبر وقف تصوير مسلسلها الجديد "قابيل" بسبب مرض والدتها وسفرها للخارج لتلقي العلاج، وأكدت أن ما حدث هو وفاة جدتها، وهي مستمرة في تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل.