مي نور الشريف تهنئ يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة مي نور الشريف على تهنئة صديقتها الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت مي صورة تجمعها بيسرا، معلقة باللغة الإنجليزية: "تمنياتي بالسعادة لأحلى شخص وأعز ممثلة.. يسرا". وتحتفل الفنانة يسرا بعيد ميلادها الـ 68، إذ إنها من مواليد 10 مارس 1951. قدمت عددًا كبيرًا من الأفلام والمسلسلات على مدار مشوارها الفني الطويل، أبرزها "امرأة واحدة لا تكفي"، "جزيرة الشيطان"، "امرأة آيلة للسقوط"، "أين قلبي"، "لقاء على الهوا"، "الحساب يجمع"، "لدينا أقوال أخرى"، "العاصفة"، "المهاجر"، "دانتيلا"، "حياة الجوهري".

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