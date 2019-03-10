هيدي كرم تنشر صورة تجمعها بنجلها الشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة تجمعها بابنها الشاب، معبرة عن حبها له وفخرها به، ومؤكدة أنها لا تخشى أن يقول الجمهور إن عمرها 60 عامًا.

وظهرت "هيدي" في الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام"، تحتضن ابنها، معلقة "أيوه أنا عندي ابن شاب وقمر ومش خايفة أحط صورته، بالعكس بفتخر بيه ولو هاتقولوا عندي ٦٠ على قلبي زي العسل.. لأن فرحتي بيه أهم عندي ألف مرة".

جدير بالذكر أن هيدي شاركت في مسلسل "طلعت روحي" المعروض حاليًا على قناة CBC، وظهرت كضيف شرف من خلال شخصية "سيزا الكاشف"، التي تُتهم في قضية قتل وتساعدها المحامية "عليا" التي تلعب دورها الفنانة إنجي وجدان في الحصول على البراءة.