محمد لطفي أحدث المنضمين لـ"تصفية حساب" أمام عمرو سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان محمد لطفي لفريق عمل فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبدالباسط، بعدما تعاقد معه المنتج أيمن عبدالباسط.

وجاء التعاقد مع الفنان محمد لطفي ليكون سادس التوقيعات الرسمية للعمل، المقرر بدء تصويره أول إبريل المُقبل، إذ يستكمل عبدالباسط المعاينات والتحضيرات الخاصة بالعمل وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في البطولة.

يُذكر أن لطفي سبق وتعاون مع شركة "فيلم أوف إيجيبت"، من خلال فيلم "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبدالعزيز.

فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد، محمود حميدة، وليد فواز، يسرا اللوزي، محمد لطفي، نجلاء بدر، تأليف مصطفى حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط "فيلم أوف ايجيبت"، وإخراج أحمد عبدالباسط.