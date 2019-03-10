شاهد: تبرير حسين بن محفوظ لترقيم زوجته حنان في رمضان

حلّ حسين محفوظ وزوجته حنان، ضيفين على برنامج “طارق شو”، المذاع على قناة “روتانا خليجية”، الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي.

وتحدثت “حنان” في بداية اللقاء عن مشاركة زوجها وشقيقه في برنامج “آراب قوت تالنت”، قائلة إنها كانت تشاهد البرنامج هي ووالدتها فأعجبت والدتها بهما وقالت إن والدتهما أحسنت تربيتهما وأنه إذا تقدم أحد منهما لخطبتها لوافقت عليه.

وأضافت أن البرنامج كان سبب زواجهما، موضحة أنها تحب اللعب على السكيت مثل زوجها ولكنها لا تملك موهبته نفسها.

وقال حسين إنه تعرف عليها في رمضان وطلب منها رقم هاتفها لتوصيله لوالدته لكي تتقدم لخطبتها وكانت متقبله لذلك.

وقال حسيت إن الزفة على السكيت كانت إحدى أحلامه التي رغب في تحقيقها، لتقول حنان إنه أهداها خلال الخطبة “سكيت” فقررت التعلم عليه لمفاجأته خلال الزفاف باللعب عليه.

وردًا على سؤل مقدم البرنامج عن سلبيات حسين، قالت إنه شخص لحوح، ويتعصب أثناء استيقاظه من النوم.

وعرض البرنامج مقطع فيديو لمقلب قامت حنان بتنفيذه في حسين لإيقاظه من نومه، حيث مثلت أنها جرحت قدمها وأخذت تصرخ حتى استيقظ، واقترب منها لتقوم بإلقائه في حوض الاستحمام، ليعلق حسين على الفيديو قائلا إن المياه كانت باردة.