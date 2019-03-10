بالصور: جينيفر لوبيز تعلن خطبتها إلى لاعب بيسبول

أعلن أليكس رودريغز (43 عاما) لاعب البيسبول السابق بفريق “نيويورك يانكيز”، ونجمة البوب الأمريكية والممثلة والمنتجة، جينيفر لوبيز، خطبتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت، ونشرا صورة لخاتم الخطبة.
وقال رودريغز على موقع “تويتر”: “قالت نعم”.
ونشرت لوبيز (49 عاما) نفس الصورة مع عدة قلوب، ويتواعد الاثنان منذ 2017.
وبدأت جينيفر لوبيز حياتها كراقصة ومغنية كما أنها ممثلة سينما وتلفزيون ومنتجة.
يذكر أن جينيفر لوبيز كانت متزوجة من المطرب مارك أنطوني في عام 2004، وأنجبا طفليهما التوأم، ماكس وإيمي، في فبراير/ شباط من عام 2008.
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