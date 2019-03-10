بالفيديو والصور: نجوم ومشاهير العالم في حفل زفاف أسطوري لنجل أغنى رجل بالهند

شهدت مدينة مومباي الهندية أمس (السبت) توافد نجوم ومشاهير العالم، من فنانين عالميين ومشاهير وسياسيين، وذلك لحضور حفل زفاف ضخم لنجل الملياردير الهندي ورئيس مجموعة ريليانس للصناعات “موكيش أمباني” (أغنى رجل في الهند وقارة آسيا). وضمت قائمة الحضور: الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والرئيس التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي، ونجمي السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبي الكريكيت ساشين تندولكار وهارديك بانديا، والممثل أبهيشيك باتشان نجل الممثل أميتاب باتشان وزوجته الممثلة الهندية ايشواريا راي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل النجمين الهنديين شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمباني (28 عاما)، والعروس شلوكا ميهتا (28 عاما) وهي ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة “روزي بلو” المملوكة للعائلة.

ويعد أمباني من أثرياء العالم، حيث تشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، وهو أغنى رجل في آسيا، وحل في المرتبة الـ13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة “فوربس” الأمريكية، بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.

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