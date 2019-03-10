معلومات لا تعرفها عن الموسيقار اللبناني زكي ناصيف

تحل اليوم الذكري الـ16 لوفاة الموسيقار اللبناني زكي ناصيف صاحب الموهبة المتميزة التي شملت التلحين الغناء، وتركت أعماله أثرًا جميلًا في أذهان محبي الفن، وماتزال له بصمة واضحة في الموسيقى الشعبية اللبنانية حتي الآن.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها معلومات ستعرفها لأول مرة عن الموسيقار زكي ناصيف في ذكرى وفاته.

1_ولد في بلدة "مشغرة" أكبر مدينة في وادي البقاع الغربي في عام 1916.

2_ درس زكي الموسيقى في الجامعة الأمريكية في بيروت.

3_ كون "عصبة الخمسة" مع الأخوين رحباني، حليم الرومي والد ماجدة الرومي، وتوفيق الباشا، فيلمون وهبي، وسعوا إلي اكتشاف لون من الغناء المحلي مستمد من الفولكلور.

4_ ساهم هو و "عصبة الخمسة"، في إمداد إذاعة الشرق وإذاعة لبنان بالمواد الموسيقية والغنائية في الخمسينات.

5_ انضم إلى فريق إذاعة الشرق في فترة الانتداب الفرنسي، وساهم في إطلاق مهرجانات بعلبك الدولية.

6_ قدّم أكثر من 500 أغنية ولحن وغنّاها بصوته أو بأصوات عدد كبير من المطربين، لفيروز، صباح، وديع الصافي، ماجدة الرومي، وغيرهم.

7_ درّس في الكونسيرفاتوار الوطني اللبناني.

8_ ما زالت تعرض بعض أغانيه على محطات التلفزيون اللبناني وفي الخلفية مشاهد من قرى وطبيعة لبنان منها، "بلدي حبيا بي، و يا ضيعتي".

9_ قدم ألبوم كامل لفيروز في عام 1994، بعنوان "فيروز تغني زكي ناصيف"، من إنتاج صوت المشرق.

10_توفي زكي ناصيف في بيروت في 10 مارس 2004 على إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 88 عاماً.