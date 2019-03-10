شاهد.. هيدي كرم عن نجلها الشاب: بفتخر بيه

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة لها برفقة نجلها الشاب، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

واعتبرت هيدي أن ظهورها مع ابنها الشاب شجاعة منها، فعلقت على الصورة قائلة: "أيوه أنا عندي ابن شاب وقمر ومش خايفة أحط صورة



وتابعت: "لو هاتقولوا عندي ٦٠.. برده علي قلبي زي العسل .. لان فرحتي بيه اهم عندي ألف مره"، ولكن الصوره حازت علي إعجاب جميع متابعيها ولم يعلقوا علي سنها بل أعجبوا بجمالها. ابنها الشاب شجاعة منها، فعلقت على الصورة قائلة: "أيوه أنا عندي ابن شاب وقمر ومش خايفة أحط صورةبالعكس بفتخر بيه".وتابعت: "لو هاتقولوا عندي ٦٠.. برده علي قلبي زي العسل .. لان فرحتي بيه اهم عندي ألف مره"، ولكن الصوره حازت علي إعجاب جميع متابعيها ولم يعلقوا علي سنها بل أعجبوا بجمالها.

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