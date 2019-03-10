إنجي المقدم إعترفت بمشاكلها النفسية .. وحادثة أليمة كانت سبباً في دخولها التمثيلباريش أردوتش ضد تعدد...

ميرنا وليد - بيروت - إنجي المقدم ممثلة وإعلامية مصرية، من مواليد 23 تموز/يوليو عام 1977، درست علم النفس في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وعملت في مجال تقديم البرامج التلفزيونية في البداية، ثمّ إنتقلت إلى التمثيل.

مسيرتها الفنية

تحدثت إنجي المقدم عن بدايات حياتها العملية، التي كانت بحسب قولها في الدعاية والإعلان، موضحة :"ماعجبنيش الشغل في الدعاية والإعلان علشان كنت دايماً قاعدة على مكتب والتحقت بالعمل في إحدى القنوات الفضائية للعمل كمراسلة 3 سنوات".

وأطلت إنجي المقدم للمرة الأولى كمقدمة برامج عبر شبكة قنوات "أوربت" في برنامج "السلم والثعبان"، كما شاركت في تقديم برنامج "مساءك سكر زيادة".

عام 2006 خاضت إنجي المقدم أولى تجاربها التمثيلية، من خلال بطولتها في مسلسل "أحمد إتجوز مني"، وفي عام 2007 شاركت في مسلسل "لحظات حرجة" كضيفة شرف.

وعن دخولها مجال التمثيل، قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية: "كنت في البداية أعمل مراسلة، وبطبيعة عملي أحضر العروض الخاصة وتصوير الأعمال، ووقتها كنت أتلقى الكثير من العروض للتمثيل ولكني كنت أرفضها، ربما خوفاً من التجربة".

وأضافت: "وذات مرة حضرت فيلماً كنت مرشحة لدور فيه، وندمت على رفضي كثيراً، وبعدها تعرضت لحادثة كبيرة وأصبت بكسر في الظهر، ووقتها أيقنت أن الموت يأتي في لحظة فقررت أن أقوم بما كنت أتمناه وأقتحم عالم التمثيل".

وتوالت بعدها أعمال إنجي المقدم الدرامية نذكر منها، "أبواب الخوف"، "طرف ثالث"، "سرايا عابدين"، "فرق توقيت"، "هبة رجل الغراب"، "شهادة ميلاد"، "30 يوم"، "لا تطفئ الشمس" و"ليالي أوجيني".

كما كان لـ إنجي المقدم تجربة في تقديم البرامج اﻹذاعية من خلال برنامج "ست الستات" على نجوم إف إم.

رفض زوجها دخولها مجال التمثيل

أكدت إنجي المقدم ، أن زوجها كان غير راضٍ عن دخولها مجال الفن، لذلك قررت أن تعمل كمراسلة ومن ثم إعلامية وأضافت أنها أيضاً كانت خائفة من دخول المجال.

وقالت: "أقنعت جوزي أن أدخل مجال الفن بالزن على الودان، لكن دلوقتي هو بقي مطمن عليا أما فهم الشغل عامل إزاي".

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حياتها الخاصة

قالت إنجي المقدم إنها تعرفت على زوجها أثناء دراستها علم النفس، وارتبطت بعلاقة عاطفية معه وتزوجا بعد التخرج ولهما اليوم ولد وبنت.

ذهابها للطبيب النفسي

تحدثت إنجي المقدم في إحدى المقابلات التلفزيونية أنها تذهب للطبيب النفسي ككل شخص يكون أحياناً يشعر بمخاوف وعدم الإحساس بالأمان.

وقالت: "أنا بروح لدكتور نفسي على فترات، وخاصة أما بكون حاسة إني محتاجه حد محترف أتكلم معاه، وأما بكون تايهه أو عندي مخاوف مسيطرة عليا زيادة، وأما بكون حاسة إني متشتته، ومخي مش بيفكر صح أو متضايقة من حاجات، أو فيه حاجات مأثرة عليا". وأشارت: "أعتقد ح روح أزور الدكتور النفسي قريباً، وكلنا عندنا مشاكلنا النفسية".

رفضها للقُبل في أعمالها

قالت إنجي المقدم ، إنها ترفض تقديم أدوار بها "قبلات" نظراً لأنها ذات طبع محافظ، وأوضحت أنه عرض عليها في الماضي تقديم أدوار فيها قبلات، لكن الآن لا يُعرض عليها أية أدوار بها قبلات.

وأكدت أنجي المقدم أنها تضع خطوطاً لا تتعداها، مشيرة إلى أنها تلبس ملابس قصيرة، وأن والديها كانا متفتحين ولم يكونا متشددين في تربيتها، ولكن لديها رقابة داخلية.

معلومات إضافية

قالت إنجي المقدم إنها كانت تحلم في العمل مع ممثلين رحلوا عن عالمنا منهم الممثلان أحمد زكي وعمر الشريف.

تحب الإستماع لأغنيات شيرين عبد الوهاب، فصوتها عذب ومميز، فضلاً عن نجوم غناء الزمن الجميل، كشادية ومحمد عبد الوهاب.

تتمنى إنجي المقدم تقديم شخصية "شجرة الدر"، لافتة إلى أن شجرة الدر من الشخصيات الحقيقية التي تتمنى أن تقدمها لأنها سيدة قوية وقصتها لم تأخذ حقها في أي عمل تكلم عنها.