باريش أردوتش ضد تعدد الزوجات ويخفي حبيبته.. ونجاحه في "حب للإيجار" جعله الأشهر في العالم العربي

ميرنا وليد - بيروت - باريش أردوتش ، ومن لم يعرف هذا الممثل التركي الذي دخل بيوت المشاهدين، وخصوصاً في العالم العربي عبر مسلسل "حب للإيجار"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة، وإستطاع باريش أردوتش بدوره وحضوره وأدائه أن يصبح معشوق الشابات، وأن يحصد قاعدة جماهرية كبيرة. لكن كيف بدأ مشواره التمثيلي وصولاً إلى العالم العربي؟

طفولته

ولد الممثل التركي الوسيم باريش أردوتش في منطقة شيرزينغر الواقعة في سويسرا، ولذلك يحمل الجنسيتين التركية والسويسرية. أما بالنسبة إلى معنى اسمه باللغة العربية فيعني كلمة "السلام". عائلته من أصول ألبانية، لديه أخ واحد أكبر منه واسمه أونور ، وشقيق أصغر إسمه ميرت.

في سن الـ 8 انتقل بشكل دائم إلى تركيا مع عائلته بعد أن عاش في سويسرا حيث تلقى أولى سنوات تعليمه هناك ، أما في تركيا فذهب إلى مدرسة في Sakarya و Gölcük. بعد الإنتهاء من دراسته الإعدادية وإجتياز الصف الأول في المدرسة الثانوية، انتقلت عائلته إلى اسطنبول حيث تابع تعليمه الثانوي.

بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، حصل على منحة دراسية من الأكاديمية الرياضية من جامعة قيصري في إرجييس، عاد إلى اسطنبول عندما لم يتمكن من التكيف مع جامعته. راح يشارك بنشاطات في الألعاب الرياضية مثل السباحة والغطس وكرة القدم، كرة السلة، كرة اليد كما انضم إلى الاتحاد الرياضي تحت الماء في تركيا وعمل كمنقذ في Şile لمدة 8 سنوات ونجح في إنقاذ 10000 شخص.

بداية مشواره التمثيلي

التقى باريش اردوتش بالممثلة المسرحية ايلا ألغان وبعدها بدأ العمل في مجال التمثيل. مشواره في التمثيل بدأ عبر الأدوار الصغيرة في العديد من المسلسلات مثل "سيدتي الصغيرة " و"أثر الحب" و"السباعي القذر"... عرف الشهرة الواسعة في عام 2015 مع العرض الأول من مسلسل "حب للايجار" الذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا وفي بلدان أخرى بعد أن تمت دبلجته إلى عدة لغات.

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والى جانب تواجده في المسلسلات فهو يشارك في وضع صوته في مسلسلات الصور المتحركة. حصل أردوتش على جائزتين غولدن باترفلاي ( لعامي 2015 و 2016) . ومع نجاحه أصبح سفيراً للنوايا الحسنة لجمعية الحياة التي تساعد المصابين بمرض السرطان في تركيا.

وباريش معروف بحبه القيام بمشاريع الخير والتي تسعى إلى حل الأزمات التي يعاني منها المجتمع.

حياته العاطفية

يقول باريش أردوتش إن حبيبته هي قائدة العلاقة وإن قيادة النساء للعلاقة أمر جيد. هي تقول أن ما لفت انتباهها فيه هو ذكاؤه وثقته بالنفس وتحمّله المسؤولية . أما عن سبب عدم نشره صور مع حبيبته جوبسا أوزاي هو أنه يرى أن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للعمل لا لعلاقته العاطفية.

يحب باريش أن يكون في علاقة مع امرأة واحدة وإنه ضد تعدد الزوجات رغم أن ذلك ليس ضد الشريعة، لكن يؤكد أنه ليس من هذا النوع من الرجال وأكد أن الدخول في علاقة جديدة أمر صعب بالنسبة له لذلك يتخذ وقته الكامل لكي يدخل في علاقة مع أية شابة يغرم بها.

شهرته في العالم العربي

حقق باريش أردوتش نجاحاً كبيراً في العالم العربي بعد عرض مسلسل "حب للإيجار" على القنوات العربية، ولم يعرض على محطة واحدة بل على عدة محطات محلية وإقليمية وحصد نسب مشاهدة مرتفعة للغاية حتى استلهم بعض الكتاب أفكارهم من المسلسل لكتابة مسلسل يشبهه بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية.

رغم دخوله في علاقة عاطفية وانتشار الخبر بشكل واضح على المواقع الالكترونية إلا أنباريش لا زال يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة من الفتيات والشابات.