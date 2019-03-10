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ميرنا وليد - بيروت - يحتفل في هذه الأثناء فانزات النجمة هيفا وهبي بعيد ميلادها حيث أنهم قدموا إلى منزلها في بيروت حاملين عدداً هائلاً من البالونات وورافعين صوراً لها ومعايدات.
فهيفا لها قاعدة جماهيرية كبيرة وتمكنت من الحصول على محبة كبيرة من الناس، طوال مشوارها الفني، وما زاد من محبة الناس لها هو تواضعها وأخلاقها.
من أسرة الفن نتمنى لهيفا عيد ميلاد سعيد، ودوام الصحة والنجاح والعمر المديد.
من ناحية اخرى لا زالت هيفا تستمتع بنجاح ألبومها الاخير "حوا" الذي ابدعت فيه بكل اغنية منه.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور-مظاهرة أمام منزل هيفا وهبيخاص الفن- هذه هي جائزة يورغو شلهوبخاص وبالفيديو- هل تؤسس مايا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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