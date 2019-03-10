خاص الفن- هذه هي جائزة يورغو شلهوب

ميرنا وليد - بيروت - إعتبر الممثل يورغو شلهوب أن الجوائز التي يحصل عليها الفنان والممثل هي مهمة جداً لإثبات النجاح، إلا أنها ليست أساسية.

وقال في حديث خاص إلى موقع "الفن" :"أكبر جائزة يمكن للفنان ان يحصل عليها هي من الناس الموجودين بالشارع، هم الذين يحكمون على نجاحنا، وحين نلمس محبتهم نعرف اننا وصلنا الى ما نريد من خلال أعمالنا".

وكان يورغو كشف في فترة سابقة، في حديث خاص إلى موقع "الفن"، ان سبب غيابه عن حفل إطلاق فيلم Time Out في لبنان وسوريا والاردن كان بسبب وعكة صحية كبيرة وليس بسبب السفر.