خاص وبالفيديو- هل تؤسس مايا دياب جمعية تحمل إسمها؟ وهذه هي المفاجآت التي تنتظرها

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنانة مايا دياب، وعن تأسيس جمعية تحمل إسمها، وعن المفاجآت التي تنتظرها.

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للفنانة مايا دياب، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.

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