ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنانة المصرية فيفي عبده قامت مؤخرا بإهداء ابنتها هنادي شاليه جديد في الساحل الشمالي وهي الهدية التي فوجئت بها هنادي في الأيام الماضية .
وكانت عبده قد أخذت هذا القرار بعد حالة التوتر التي عاشتها الفترة الماضية فقررت ان تقوم بهذه الخطوة، خصوصاً لقرب العلاقة بينها وبين ابنتها.
من ناحية أخرى تشعر عبده بسعادة كبيرة لعودتها للدراما من خلال مسلسل "ياسمينا" وهو العمل الذي تقدم من خلاله فيفي حياة الغجر وتشارك ابنتها عزة مجاهد بإحدى شخصيات العمل من خلال شخصية فتاة غجرية تدعى سارينا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هذه هدية فيفي عبده لإبنتها وماذا عن مسلسلها الجديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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