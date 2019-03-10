خاص الفن- أين ستغني نجوى كرم أغنيتها الجديدة؟

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الفنانة اللبنانية نجوى كرم ستغني جديدها في حفل فني ضخم يشاركها فيه الفنان ماجد المهندس في منطقة "الخبر" السعودية، وذلك نهاية الشهر الحالي في 28 آذار 2019 ضمن فعاليات حفلات السعودية في الشرقية.
يذكر أن الفنانة نجوى كرم طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل عنوان "الليلة ليلتنا" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، وحمل الكليب توقيع إبن شقيق نجوى المخرج كرم كرم، و الأغنية من كلماتها، وألحان سهيل فارس، وتوزيع طارق عاكف.
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