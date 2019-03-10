كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد صبري يكشف علاقته بـ دياب في"بحر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الفنان أحمد صبري غباشي من تصوير مشاهده بمسلسل "بحر"، وفيلم "قهوة بورصة مصر" ومن المقرر أن يتم عرضهما خلال الفترة المقبلة.

وقال "غباشي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني: "أجسد في مسلسل "بحر شخصية رجل أجنبي يقوم بالتخريب، وأغلب المشاهد تجمعني بالفنان محمد دياب حيث أقوم بتوجيهه واعطاءه بعض التعليمات المخربة ، كما ان الشخصية التي أقدمها مستنسخة من الشخصية التي قدمتها بمسلسل كلبش".

Advertisements

وتابع قائلا: "انحصاري في دور" الأجنبي" وتكراري له جاء بسبب شكلي، ولأنها مرحلة انتشار وهى مرحلة مهمة لأي فنان".

وعن دوره في فيلم "قهوة بورصة مصر" قال: "أقدم شخصية خواجة يهودي بأتي من بلده إلى مصر ليعاين قهوة تسمى بورصة مصر، ويشعر بالحنين إليها حينما ينظر إلى أحد جدران القهوة حيث يكون موضوع عليها عقد ملكية جده اليهودي لهذا المكان، فيأتي لشراء هذه القهوة بأي شكل من الأشكال، لكن بنهاية الفيلم يرفض ملاك القهوة بيعها له".

جدير بالذكر أن مسلسل "بحر" ينتمى لأعمال الـ 60 حلقة ومقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة "سينرجى" ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، دياب، ثراء جبيل، كوكى، ميرنا نور الدين، فوزية محمد، نورهان محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة.