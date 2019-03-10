مصطفى شعبان يكشف عن قصة حب جمعته بفتاة أوروبية وأسباب حرمانه من زواجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري مصطفى شعبان، في ندوة أقيمت بالجامعة العربية المفتوحة، وحضرها حشد هائل من الطلاب.

مصطفى شعبان، حرص خلال الندوة على الرد على أسئلة الطلاب ومنها سؤال حول سبب كثرة زيجاته بالمسلسلات.

ورد ساخرًا: «أنا مش متجوز على فكرة بس بحب أدبس الناس، وإذا كان الحديث عن مسلسل الزوجة الرابعة والذي اعتمد على زواجي من أكثر من فتاة، فمشاركتي به تمت بالصدفة وفكرته جاءت خلال 24 ساعة وتعاقدت عليه بشكل سريع ورغم كل الظروف الصعبة والغريبة الخاصة بهذا العمل إلا أنه حقق نجاحًا كبيرًا».

وكشف عن قصة حب عاشها مع فتاة أوروبية، لكن لم يكتمل ذلك الحب، وعن السبب الذي جذبه إليها، هو قرب العادات والتقاليد بين القرى في دول أوروبا ومصر.

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أما عن سبب عدم مشاركته في المهرجانات الفنية فقال: «أشعر بالتوتر عندما أقف على السجادة الحمراء ولا أجيد التعامل مع الكاميرات ولا أحب إجراء اللقاءات التلفزيونية خلال حفلات الافتتاح والختام للمهرجانات».

وأضاف: «الحالة الوحيدة التي تدفعني لحضور أي مهرجان هو فوزي بجائزة».

كما أكد أنه كان مرعوب من فكرة المخدرات في مسلسل «مزاج الخير»، وأن تحدث ردة فعل سلبية لدى المجتمع، ولذلك حرص على أداء الدور بطريقة مختلفة قائمة على السخرية، ولو كان هناك رد فعل سلبي سيعتذر عنه ويحاول ألا يقدم مثل هذه الأعمال التي قد تحدث ردة فعل سلبية.

وأعلن خلال الندوة موافقته على إنشاء ورشة عمل لتعليم التمثيل بالجامعة العربية المفتوحة بعد تقديمها من الدكتورة نرمين خضر عميدة كلية الإعلام أعمل قائلا: «قبلت دعوة إنشاء الورشة الفنية وهنرتب الجدول بتاعها حسب جدول التمثيل».