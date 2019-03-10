ماذا قالت نجوى كرم عن تفكير بعض الفنانين في الانتحار؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن الانتحار ومحاولة عدد من النجوم إنهاء حياتهم بهذا الشكل، ورأيها حول ذلك وموقفها منه.

نجوى كرم، علقت على تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حول محاولتها الانتحار أكثر من مرة مؤكدة أن هذه يمكن لحظة ضعف عند الإنسان واعتراف شيرين به شيء إنساني.

Advertisements

وأضافت في تصريحات تلفزيونية لـ tv on e: «أنا ما بدعي لحد بهذا الموضوع نحن ولاد المواجهة وعدم الهروب من الشيء، نحن اللي بنحب نشوف الشيء مثل ما هو، وأكثر شيء شو بده يصير الموت جايه حب الموت بموعده راح يجي لعندك».

وتابعت: «لما بده يجي أهلا وسهلا فيه نحن نعرف إن مافي موت فيه انتقال الحياة ما بدنا نعيشها كل يوم بنموت بدنا نعيشها مرة حتى لما نموت يكون إجا الوقت وخلصنا».

من ناحية أخرى، يعرض للفنانة نجوى كرم حاليًا برنامج Arabs Got Talent، والذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم، غلى جانب كل من الإعلامي اللبناني علي جابر، والفنان المصري أحمد حلمي.