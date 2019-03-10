أنغام توجه رسالة لزوجها الجديد من الكواليس.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية أنغام، رسالة للمرة الأولى لزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك في كواليس الحلقة الأولى المباشرة من برنامج «الزمن الجميل».

الصحفي اللبناني ربيع هنيدي، نشر فيديو مع الفنانة أنغام عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، طلب فيه من أنغام توجيه كلمة لزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فقالت: «ربنا يخليك ليا، ومبروك نجاحك في الألبوم، ومبروك على أغنية شرنوبي، واللي جاي أحلى».

وكانت أنغام، قد ارتبطت في شهر فبراير الماضي بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتم تسريب خبر زفافهما، حيث أنهما لم يعلنا عن زواجهما للجمهور بشكل رسمي، وبعدها أكد الطرفان الأخبار المسربة موضحين أنهما كانا ينتظران الوقت المناسب لإعلان خبر الزفاف.

Advertisements

من ناحية أخرى، تشارك أنغام، كعضو لجنة تحكيم برنامج «الزمن الجميل»، إلى جانب الفنان اللبناني مروان خوري، والفنانة المغربية أسما لمنور، والبرنامج مكون من 5 مراحل على 13 حلقة تعرض أسبوعيا، تستمع فيها لجنة التحكيم إلى 100 متسابق، ويتم تصفيتهم إلى 50 للمشاركة في المرحلة الثانية.

كما يتم تصفيتهم إلى 30 في المرحلة الثالثة، وفي المرحلة الرابعة يتم تصفيتهم إلى 10 أصوات، قبل الإعلان عن المتسابق الفائز في المرحلة الأخيرة.