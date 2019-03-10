ناهد السباعي تكشف أسرار جديدة عن طلاقها ليلة زفافها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي، أسباب جديدة حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه قبل ساعات من حفل الزفاف.

ناهد السباعي، قالت خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «لست كأي فتاة كل حلمها أن تتزوج، فبعد وفاة والدي وشقيقي أصبحت تلك الاحتفالات لا تهمني لأن أهم شخصين في حياتي غير موجودين، فلو كنت سأذهب لحياة ثانية مطمئنة لها فعلا فسوف أفعل ذلك، لكني مرتبطة بوالدتي وعائلتي».

وأضافت: «كنت أظن أن لا أحد سوف يلاحظ عدم ذهابي إلى حفل زفافي»، مؤكدة أنها أخبرت أهل العريس بأنها لن تذهب إلى الحفل ولا تدري لماذا أقاموه رغم إخبارهم بذلك.

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وكشفت عن سبب عدم ذهابها لحفل الزفاف قائلة: «حدثت مشكلة بسيطة قبلها بيوم مما جعلها تشعر أنها لا تريد أن تذهب إلى الحفل».

وأكدت أن كل ما قيل حول أسباب إلغاء الحفل سواء أنه خانها أو خانته هي أو الخلاف حول قائمة الأثاث كل ذلك لا صحة له.

وتابعت: «استيقظت في اليوم التالي لأجد صديقاتي يتصلن بي ويخبرنني بأنهم يحضرون لحفل الزفاف فأخبرتهن بأني لن أذهب رغم أنهم كانوا يجهزون الحفل على الشاطئ كما كنت أريد، لكني لم أذهب، وكنت قد بعثت رسائل لكل المعازيم بأنني لن أحضر لكن هناك من لم تصلهم تلك الرسائل فذهبوا إلى الحفل».

وأكدت أنها خافت فعلا من الفضيحة لكن أهلها كانوا يساندونها، وقالت لها والدتها إن كان هذا قرارك فاتخذيه وأنها ردت على كل من قال لها سمعتك والناس، قائلة إنها لا تفكر بهذه الطريقة.