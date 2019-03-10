ماجد المصري: سرقوا هدومي وجريت عاريًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري ماجد المصري، بعض الأسرار عن طفولته وفترة شبابه، وذلك للمرة الأولى.

ماجد المصري، قال خلال لقائه في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on e، إنه قضى طفولته في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكان بيتهم يطل على ترعة، كان يعشقها ويفضل السباحة بها مع أصدقائه، خاصة خلال أيام العيد.

Advertisements

وأضاف، أنه في أحد أيام العيد ذهب مع أصدقائه للسباحة في الترعة وخلعوا ملابسهم تمامًا وتركوها على الشاطئ ونزلوا للسباحة، وفوجئوا بأحد الأشخاص يأتي إليهم مسرعًا ليخبرهم أن صاحب الترعة جاء وسوف يضربهم، فخرجوا مسرعين من الترعة وتركوا ملابسهم خلفهم فأخذها ذلك الرجل.

وتابع، أنه جرى حوالي 2 كيلومتر مع أصدقائه عراة تمامًا، وعندما ذهب إلى البيت سألته والدته عن ملابس العيد الجديدة وسبب رجوعه المنزل عاريًا، ليرد عليها «صاحب الترعة أخدهم مني».

من ناحية أخرى، يخوض الفنان ماجد المصري السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “زلزال”، مع الفنان محمد رمضان، وذلك في أول عمل يجمعهما معًا، كما أن العمل يشهد عودة الفنانة للتمثيل بعد اعتزال سنوات.