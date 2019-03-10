حفيدة أم كلثوم تفاجئ لجنة تحكيم Arabs Got Talent وحلمي يمنحها الجائزة .. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كانت لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، على موعد مع مفاجأة في حلقة السبت 9 مارس، وذلك بعد ظهور فتاة في السادسة عشر من عمرها على المسرح لتخوض مسابقة المواهب بفقرة غنائية.

بدأت المفاجأة عندما طلب أحمد حلمي من المتسابقة الشابة التي تدعى سناء نبيل أن تخبرهم عن تاريخها مع الغناء، فكانت إجابتها بأنها من عائلة فنية حيث أنها تكون حفيدة المطربة المصرية الراحلة الكبيرة أم كلثوم، وهنا ظهرت الدهشة على وجوه الجميع وخاصة أحمد حلمي.

وقالت المتسابقة سناء نبيل خلال تقديمها لنفسها، للجنة التحكيم إن كوكب الشرق أم كلثوم تكون شقيقة جدتها من الأم، وأنها تعتبر أم كلثوم قدوتها في الحياة.

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المطربة الشابة أوضحت أنها بدأت الغناء في سن التاسعة من خلال الحفلات المدرسية، ثم تدربت مع المايسترو سليم سحاب، وهي حاليًا طالبة بمعهد الموسيقى العربية.

ونجحت المتسابقة سناء نبيل أن تؤكد بصوتها أنها فعلا حفيدة كوكب الشرق، وأجبرت لجنة التحكيم على الوقوف لها ويصفقوا جميعا.

بدوره قام الفنان أحمد حلمي، أكثر المعجبين بصوت سناء نبيل، بمنحها ”الباز الذهبي“ ليعبر لها عن شدة إعجابه بصوتها.