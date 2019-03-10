"نبض الأبطال" يحصد الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

فاز فيلم "نبض الأبطال" للمخرجة هند بن صاري، بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الذي أسدل الستار على دورته الـ20، السبت، في المملكة المغربية.

الفيلم وثائقي مدته 80 دقيقة، وسبق عرضه في مهرجاني دربان السينمائي بجنوب أفريقيا، وهوت دوكس للأفلام الوثائقية في كندا.

ويتتبع الفيلم خطى بطل ألعاب القوى المغربي عز الدين النويري، الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وفي باقي جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، فاز فيلم "أمباركة" للمخرج محمد زين الدين، بجوائز الإخراج وأفضل دور رجالي للمهدي العروبي، وأفضل دور نسائي لفاطمة عاطف، إضافة لجائزة لجنة التحكيم.

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كما فاز فيلم "جمال عفينة" بجوائز التصوير والسيناريو والموسيقى تصويرية، إضافة لجائزة العمل الأول للمخرج ياسين ماركو ماروكو، فيما ذهبت جائزة الصوت إلى سمير بنعبيد عن فيلم "نذيرة" للمخرج كمال كمال.

أُقيم حفل ختام الدورة الـ20 للمهرجان في المركز الثقافي "أحمد بوكماخ"، بمدينة طنجة في شمال المغرب.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 15 فيلما، فاز بالجائزة الكبرى فيلم "أبناء الرمال" للمخرج الغالي أكريمش، بينما ذهبت جائزة السيناريو لفيلم "مرشحون للانتحار" إخراج حمزة عاطفي.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة جائزتها الخاصة لفيلم "ياسمينة" إخراج علي الصميلي وكلير كاهين، ونوهت اللجنة بفيلمي "قلق" إخراج علي بنجلون، و"أغنية البجعة" إخراج اليزيد القادري.

أما جائزة النقاد فذهبت في مسابقة الأفلام الطويلة لفيلم "نذيرة"، وفي مسابقة الأفلام القصيرة لفيلم "أغنية البجعة".