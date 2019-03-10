Mar 10, 2019 فاجأت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الجمهور باعلان خطوبتها من اليكس رودريغيز، لاعب البيسبول السابق بفريق نيويورك يانكيز، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. Advertisements وقامت “لوبيز” بنشر صورة لخاتم الخطوبة مع عدة قلوب، كذلك فعل “رودريغيز” على تويتر الذي نشر نفس الصورة وكتب ”قالت نعم”. ويتواعد الاثنان منذ 2017. وبدأت لوبيز حياتها كراقصة ومغنية كما أنها ممثلة سينما وتلفزيون ومنتجة.







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كانت هذه تفاصيل خبر جنيفر لوبيز وحبيبها اليكس رودريغيز يعلنان خطوبتهما بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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