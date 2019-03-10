أسبوع الموضة المحتشمة في دبي يحتفي بالمرأة.. وهذا ما قالته المصممات!‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استضاف أسبوع الموضة المحتشمة الذي أقيم في فندق "إميرالد بالاس كمبينسكي دبي"، مجموعة من مصممي ومصممات الأزياء من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار تمكين النساء وتفعيل حضورهن الاجتماعي، تزامنًا مع يوم المرأة العالمي.
وركزت الفعالية هذا العام على دعم الأنشطة المجتمعية، وتفعيل دور العمل الإنساني، من خلال عرض مشاريع متنوعة من أبرزها فيلم للمخرجة إينيس صبيان المقيمة في دبي حول التمكين العالمي للنساء؛ ومشروع "دريم آند ديزاين" لأصحاب الهمم، الذي أُطلق خلال أسبوع جاكرتا للموضة المحتشمة.
ويتيح أسبوع الموضة المحتشمة التعرف على أهم المواهب الصاعدة، إلى جانب تحقيق التواصل بين المصممين والعارضات ومشاهير التواصل الاجتماعي وشريحة واسعة من الباحثات عن أحدث صيحات الأزياء.
وعلى هامش أسبوع الموضة، التقت كاميرا "فوشيا"، بمصممات أزياء مشاركات بالفعالية، وتحدثن عن أجواء هذه المناسبة.
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