هيا مرعشلي تعاني من ظروف قاسية في "مسافة أمان"

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل الممثلة السورية الشابة "هيا مرعشلي" تصوير دورها في مسلسل "مسافة أمان"، من تأليف إيمان سعيد وإخراج الليث حجو وإنتاج "إيمار الشام".
وتؤدي مرعشلي في العمل شخصية "صبا"، وهي مُدرّسة تنتمي لأسرة بسيطة، وتعيش ظروفاً عائلية صعبة للغاية، تؤدي لتحولاتٍ كبيرة في شخصيتها.
وتشارك مرعشلي في هذا العمل الاجتماعي إلى جانب نخبة من النجوم، منهم قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار وكاريس بشار.
و"مسافة أمان" دراما بطابع تشويقي، مؤلّفة من ثلاثين حلقة، يتابع الجمهور من خلالها حكايات عدّة لشخصياتٍ تتجنّب مزيدًا من الخسارات، وتسعى بخجلٍ، نحو حُبّ هنا، وفعلِ فرحٍ هناك، والهروب نحو المجهول أملًا بالخلاص.
يُشار إلى أن هيا مرعشلي هي ابنة الفنانة الراحلة رندا مرعشلي والفنان طارق مرعشلي.
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