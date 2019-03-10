جوردن وودز تعود لإنستغرام بقصة شعر جديدة.. ولايك لعيون كايلي جينر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرّرت عارضة الأزياء جوردن وودز المُضيّ قُدمًا في حياتها، بعد فضيحة الخيانة التي تعرّضت لها مؤخرًا مع عائلة كارداشيان، إذ إنّها ضُبطت في وضعٍ حميمي مع تريستان تومبسون، وما إن علمت كلوي كارداشيان بهذه الفضيحة، انفصلت عنه على الرّغم من أنّ لديهما الطفلة "ترو".

ويوم الجُمعة الماضي، عادت وودز نَشطة على إنستغرام، حيث نشرت صورةً لها بقصّة شعرٍ جديدة، فتخلّصت من خصلاتها الطّويلة واعتمدت تسريحة قصيرة، بينما اعتمدت مكياجًا بلون النيود.

بدت جوردن في حالة نفسية إيجابية في الصّور، وأكّدت تلك الحالة من خِلال التّعليق الذي تركته أسفل الصّور، حيث كتبت بأنّها مُمتنّة؛ لأنّ الله أعطاها يومًا جديدًا تشعر فيه بحالٍ أفضل من الأمس.

Advertisements

وإلى جانب نشرها صورًا جديدة، تركت وودز إعجابًا على أجدد صور صديقتها "كايلي جينر"، ارتدت فيها حمّالة صدر بيضاء وبنطلونا جلديا أحمر، عِلمًا بأنّه لم تُقرر كايلي بعد طبيعة علاقتها بوودز، إذ أشارَ مصدرٌ مُقرّب من موقع "إي تي" بنسخته الأمريكية، بأنّ كايلي تُفكّر في المكانة التي تُناسب وودز في حياتها.

وأكمل المصدر تصريحاته بأنّ حيرة كايلي هذه تأتي من احترامها لشقيقتها الكُبرى "كلوي كارداشيان"، ولأنّ الأخيرة شخصٌ مُتسامح، فقد تصفح عن جوردن مع الأيّام، والأمرُ كُلّه مُتعلّقٌ بسعادتها.