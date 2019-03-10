فضل يُغرّد شاكراً متابعيه عبر YouTube

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّر الفنان فضل شاكر عن سعادته لوصول عدد المشتركين في قناته على "YouTube" إلى 100 ألف مشترك. وذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على "تويتر"، جاء فيها: "شكراً على محبتكم و دعمكم لي.. ان شاءالله كون دائماً عند حسن ظنكم".
إلا أن نجله محمد عقب بتعليقٍ على تغريدة والده كاتباً "جمهورك بالملايين وان شاءالله بتنجمع قريباً مع أحبابك و جمهورك بكل العالم العربي" لتتوالى التغريدات المماثة والمباركات له، رغم أن التعليقات لم تخلُ من الجدل والتضارب والمواجهات بسبب العتب على مواقفه المتطرفة السابقة. إلا أن غالبية المعلقين اعتبروا أن إحساسه وفنه يستحقان المتابعة والاهتمام بغض النظر عن بعض المواقف الشخصية منه، متمنين له استمراية النجاح.
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