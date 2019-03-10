شكرا لقرائتكم خبر عن من أين انتقت إليزابيث موس تصميمات ملابسها بعرض فيلمها Her Smell والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية إليزابيث موس العالم بإطلالتها أمس علي مسرح " Zach Theatre " الموجود في أوستن بتكساس ، و ذلك ضمن فعاليات " SXSW Festival " لعام 2019 ، وذلك خلال حضورها العرض اللأول لفيلمها الجديد " Her Smell ".

ظهرت اليزابيث موس البالغة من العمر 36 عام باطلالتها الكلاسيكية الساحرة ، حيث ظهرت علي السجادة الحمراء مرتديه " بدله " ذات تصميم راقي حملت إمضاء دار أزياء " Dior " ، في حين اختارت حذائها من مجموعة تصميمات " Christian Louboutin " اما مجوهراتها فهي من تصميم " Norman Silverman " .

شارك إليزابيث موس بطولة فيلم " Her Smell " عدد من النجوم العالميين ، من أبرزهم كارا دولافينى وآشلي بينسون ودان ستيفنس و غيرهم.

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اليزابيث موس (1)



اليزابيث موس (2)



اليزابيث موس (3)