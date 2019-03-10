شكرا لقرائتكم خبر عن شارليز ثيرون بالعرض الأول لفيلم "Long Shot" مع سيث روجين فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية شارليز ثيرون العرض الاول لفيلم " Long Shot " و ذلك بمسرح " Paramount Theatre " الموجود في أوستن بتكساس، وذلك ضمن فعاليات " SXSW Festival " لعام 2019، وكان بصحبة النجمة الشهيرة على السجادة الحمراء النجم العالمي سيث روجين. ظهرت شارليز البالغة من العمر 43 عاما مرتديه فستان قصير متداخل الألوان من مجموعة تصميمات دار أزياء " Louis Vuitton " . فيلم " Long Shot " شارك شارليز ثيرون وسيثر وجين عدد كبير من النجوم العالميين من أبرزهم اليكسندر سكارسجارد و جون ديان رافائيل وبوب ادونكيرك وجيمس سايتو وغيرهم. Advertisements









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شارليز ثيرون بالعرض الأول لفيلم "Long Shot" مع سيث روجين فى تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.