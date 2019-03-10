شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يصور "طلقة حظ" فى كافية بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم مصطفى خاطر عدد من مشاهده فى مسلسل "طلقة حظ"، اليوم الأحد فى ديكور كافية بمدينة الشيخ زايد، وتجمع المشاهد بينه وبين الممثل الشاب خالد أنور ويستمر التصوير لمدة يومين فى نفس الديكور وبعدها ينتقل لديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

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وانتهى مخرج العمل أحمد خالد أمين من 5 أسابيع كاملة فى أحداث العمل الذى انطلق فى وقت مبكر من هذا العام، حيث يتم التصوير بشكل يومى دون توقف باستثناء فترة الحداد بسبب وفاة والدة بطلة العمل مصطفى خاطر والتى توقف فيها التصوير لبضعة أيام.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.