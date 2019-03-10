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شكرا لقرائتكم خبر عن فخورة بيه ولو هتقولوا عندى 60 سنة.. شوف أحدث صور هيدى كرم مع ابنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة هيدى كرم، جمهورها بنشر صورة تجمعها مع ابنها نديم وهما يقفان بجوار حمام السباحة فى المنزل، مؤكده على افتخارها وفرحتها بابنها، وأنها غير محرجة بنشر صورته إلى جانبها حتى لا يخمن الناس عمرها الحقيقى.
وقالت هيدى كرم، فى تعليق مقتضب على الصورة، "أيوه أنا عندى ابن شاب وقمر ومش خايفة أحط صوره بالعكس بفتخر بيه ولو هتقولوا عندى 60 برده على قلبى زى العسل لأن فرحتى بيه أهم عندى ألف مرة".
هيدى كرم مع ابنها نديم
نديم ووالدته هيدى كرم
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