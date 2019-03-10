شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام: انتهيا من 40% فى "فلانتينو" والزعيم بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي رامي إمام مخرج ومنتج مسلسل "فالنتينو"، ما تردد فى الأيام الماضية حول توقف العمل بسبب أزمة صحية يمر بها النجم الكبير عادل امام، موضحاً أن الزعيم بصحة جيدة، وتم الانتهاء كم أكثر من 40% من احداث المسلسل في وقت قياسي.

وأشار رامى فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن توقف انتاج المسلسل لايرجع لأسباب مرضية كما أشاع البعض، وإنما لأسباب أخري لن يكشف عنها في الوقت الحالي، متسائلاً عن من يقف وراء نشر أخبار سلبية عن المسلسل.



عادل امام وداليا البحيرى

Advertisements

وانتقد رامي إمام بشدة المواقع التى تتعرض لصحة النجم الكبير عادل إمام وقال إن التعرض لصحة عادل إمام خط أحمر لا يجوز لأحد الاقتراب منه ومن غير اللائق تناول ذلك فى الصحف بهدف تعطيل والشوشرة على العمل وإطلاق شائعات كاذبة.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

عادل امام وحمدى الميرغنى







