بالفيديو- ناهد السباعي تحكي تفاصيل أزمة حفل زفافها وإلغائه قبل إقامته بساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها لا تشبه كل البنات فيما يتعلق بحلمهن بالزواج، فبعد وفاة والدها وأخوها لم تعد تشغلها فكرة إقامة حفل زفاف وغيرها من مظاهر الاحتفالات؛ موضحة "بعد وفاة بابايا وأخويا بقيت مرتبطة بأهلي جدًا، والاحتفالات دي كلها مش ليها أهمية بالنسبالي، لأن أهم اتنين في حياتي مش موجودين".

وتابعت أثناء استضافتها في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر "لو هاروح لدنيا تانية، لازم أكون مطمنالها جدًا وحباها وهتضيف في حياتي، لو مش كده فأنا مش ناقصني حاجة ومرتبطة بوالدتي جدًا وبأهلي".

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وأضافت "قلتلهم قبلها بيوم اني مش جاية الفرح، وأهله ناس كويسين جدًا، حاولوا يخلوني أهدى، لكن أنا محستش إني قادرة اعمل ده"، لافتة إلى وقوع مشكلة قبل الفرح بساعات، ووصفتها بأنها بسيطة جدًا لكن كانت سببًا في إصرارها على إلغاء الحفل.

وفي مداخلة هاتفية كشفت المنتجة ناهد فريد شوقي، والدة ناهد السباعي، عن سبب انفصال ابنتها، وقالت "أنا السبب في الزواج وأيضًا في الطلاق، لأنني ضغطت على ناهد كثيرًا من أجل خطوة الزواج، والاطمئنان عليها قبل أن يضيع عمرها في الفن وتجد نفسها وحيدة، مثل كثير من الفنانات، فوافقت بناءً على رغبتي".

وأضافت: "كنت أتمنى أن أرى أحفادها"، لافتة إلى أنها كانت تحب العريس جدا وانه شخص محترم ولم يخطئ في حقها، وأن حضورها للمشكلة البسيطة جعل ابنتها تقول "أمي خط أحمر"، مشددة أن العريس لم يرتكب أي خطأ في حقها لكن ابنتها لم تكن تريد أن تحضر المشكلة.