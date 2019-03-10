منتج "فلانتينو" لـ"الخليج 365": "الزعيم" بصحة جيدة والتصوير مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى المنتج هشام تحسين، منتج مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، ما تردد مؤخرًا بشأن تعرض "الزعيم" لأزمة صحية تسببت في توقف تصوير العمل.

وأكد هشام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العمل يتم في المسلسل على قدم وساق، للانتهاء منه في الوقت المحدد، واللحاق بالعرض الرمضاني.

وأضاف "الفنان عادل إمام يتمتع الحمد لله بصحة جيدة، ويواصل التصوير بشكل مستمر، وانتهى بالفعل من تصوير نسبة كبيرة من مشاهده وصلت لـ40%"، معبرًا عن استيائه الكبير من هذه الشائعات التي تنتشر بين وقت وآخر.

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، هدى المفتي، إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام.