جينيفر لوبيز تعلن خبر خِطبتها وتكشف عن خاتمها الماسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز البالغة من العمر 49 عامًا، عن خِطبتها للاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز، الذي يبلغ 43 عامًا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وشاركت جينيفر متابعي حسابها بصورة الخاتم الماسي، الذي أهداه لها خطيبها، واكتفت في تعليقها على الصورة بوضع قلوب، أما أليكس فنشر نفس الصورة على حسابه على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، معلقًا "قالت نعم".