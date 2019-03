إيرادات السبت.. "Captain Marvel" في الصدارة و"Escape Room" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Captain Marvel" بطولة Brie Larson، في الحفاظ على بقائه في المركز الأول بقائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 9 مارس، إيراد قُدر بـ689 ألفًا و895 جنيهًا.

وجاء فيلم " Escape Room" بطولة Taylor Russell، في المركز الثاني، بعد تحقيق إيراد بلغ 103 آلاف و264 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Alita: Battle Angel"بطولة Rosa Salazar، ووصلت إيراداته 49 ألفًا و117 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Fighting with My Family" بطولة Dwayne Johnson، محققًا 43 ألفًا و827 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "The Vanishing" بطولة Gerard Butler، محققًا 39 ألفًا و646 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 33 ألفًا و628 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "how to train your dragon" بعد تحقيقه 33 ألفًا و304 جنيهات.

وحصل على المركز الثامن فيلم"Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 20 ألفًا و935 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 20 ألفًا و443 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The Lego Movie 2" وبلغت إيراداته 19 ألفًا و269 جنيهًا.