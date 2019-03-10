بوسي شلبي تهنئ يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت المذيعة بوسي شلبي على تهنئة صديقتها الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت بوسي صورة لها مع يسرا، معلقة "الحوت الكبير والقلب الكبير كلنا بنحبك يا أطيب قلب وأعظم فنانة، كل سنة وانتي سعيدة وغالية".

وتحتفل الفنانة يسرا بعيد ميلادها الـ 68، إذ إنها من مواليد 10 مارس 1951. قدمت عددًا كبيرًا من الأفلام والمسلسلات على مدار مشوارها الفني الطويل، أبرزها "امرأة واحدة لا تكفي"، "جزيرة الشيطان"، "امرأة آيلة للسقوط"، "أين قلبي"، "لقاء على الهوا"، "الحساب يجمع"، "لدينا أقوال أخرى"، "العاصفة"، "المهاجر"، "دانتيلا"، "حياة الجوهري".