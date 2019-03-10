بالفيديو.. حليمة بولند في عشاء رومانسي مع مجهول: سعادتي إنت

نشرت الإعلامية حليمة بولند عبر حسابها على “سناب شات”، مقطع فيديو لعشاء رومانسي جمعها بشخص لم تكشف عن وجهه.

واستعرضت حليمة بولند في الفيديو، الأطباق الفاخرة التي أُعدّت لعشائها الرومانسي مع حبيبها، وأنهته بنشر صورة لدبلتين مع تعليق “سعادتي إنت”.

كذلك نشرت حليمة مجموعة صور من العشاء الرومانسي، وعلقت على إحدى الصور: “يقول نزار قباني: الحياة تعلمك الحب، والتجارب تعلمك من تُحب، والمواقف تعلمك من يُحبك”.

الفيديو الذي نشرته حليمة بولند، طرح الكثير من التساؤلات من بينها: هل دخلت حليمة بولند في علاقة حب جديدة ومن هو الشخص الذي ارتبطت به، وماذا عن قرارها بالعودة إلى زوجها الأول ووالد ابنتيها كاميليا ومريم.